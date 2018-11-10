Британские политологи назвали причину ненависти Запада к РФ

Британские политологи в субботу, 10 ноября, рассказали, почему Запад испытывает ненависть к Российской Федерации. Своим мнением сегодня поделились специалисты Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд.

Предполагается, что враждебное отношение западных стран является следствием независимой внешней политики Москвы. Коулз и Элфорд убеждены, что, в частности, главная причина жесткой политики США в отношении России заключается в попытке поддерживать на планете американскую гегемонию, передает " Росбалт ". РФ в свою очередь мешает американской стороне, поскольку категорически не желает поддаваться ее влиянию.

Что касается Соединенного Королевства, то политологи напомнили, что британские власти называли Россию врагом еще с начала прошлого века. Кроме того, именно Великобритания первой применила химоружие на российской территории – в рамках операции по поддержке Белой армии. Черчилль тогда назвал этот тип оружия "правильным лекарством".