В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины
10 ноября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Наталья Королевская в субботу, 10 ноября, рассказала, какая задача станет главной для следующего президента Украины. Выборы главы страны состоятся в марте будущего года.
Королевская отметила, что ключевой целью будущего президента станет возвращения мира в страну. По ее словам, если на Украине не будет мира, то со сложностями столкнутся сферы экономики и социальной защиты, вследствие чего "развал" будет продолжаться и дальше, передает РИА "Новости".
Депутат добавила, что ни один украинский политик в настоящий момент не готов взять на себя ответственность за мирную жизнь в стране.
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