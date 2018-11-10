В Верховной раде назвали главную задачу будущего президента Украины

Депутат Верховной рады Наталья Королевская в субботу, 10 ноября, рассказала, какая задача станет главной для следующего президента Украины. Выборы главы страны состоятся в марте будущего года.

Королевская отметила, что ключевой целью будущего президента станет возвращения мира в страну. По ее словам, если на Украине не будет мира, то со сложностями столкнутся сферы экономики и социальной защиты, вследствие чего "развал" будет продолжаться и дальше, передает РИА "Новости".

Депутат добавила, что ни один украинский политик в настоящий момент не готов взять на себя ответственность за мирную жизнь в стране.