Посол России во Франции оценил возможные последствия выхода США из ДРCМД

Посол России во Франции Алексей Мешков в субботу, 10 ноября, высказался о возможных последствиях выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По мнению дипломата, подобный шаг со стороны Вашингтона может повлечь за собой катастрофические последствия для безопасности всего континента, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из договора РСМД. Политик заявил, что Америка планирует увеличивать собственный ядерный потенциал, пока другие государства "не придут в себя". В основном данное сообщение глава США адресовал России и Китаю.