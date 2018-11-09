ДНР: СБУ планирует провокации с потоплением иностранных кораблей в Азовском море

Руководство СБУ готовится провести в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Украинские спецслужбы начали разработку на январь 2019 года "нескольких сценариев провокаций в акватории Азовского моря". Речь идет о затоплении коммерческого судна, при этом это может быть как украинский, так и иностранный корабль.

Под прикрытием эскалации, вооруженные группировки Украины могут попытаться проникнуть на территорию Донбасса с моря, отметил Басурин, передает РИА Новости.