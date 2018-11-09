Генпрокурор Украины Юрий Луценко утром в пятницу, 9 ноября, рассказал о разговоре с украинском лидером Петром Порошенко насчет своей отставки. Он назвал беседу с президентом страны "острой".

По словам Луценко, глава Украины не принял его шага. Президент узнал о таком решении генерального прокурора всего за пять минут до его выступления в Верховной раде. Юрий Луценко, однако, в разговоре с Петром Порошенко подчеркнул, что его решение уйти в отставку является принципиальным, передает РИА "Новости".

Уточняется, что заявление в настоящий момент лежит на столе у украинского лидера. Порошенко должен рассмотреть данное прошение после своего возвращения из-за границы.