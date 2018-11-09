Украинский генерал рассказал о значении войны в Донбассе для повышения мощи ВСУ

Военный конфликт в Донбассе позволил Вооруженным силам Украины нарастить свою мощь. С соответствующим заявлением выступил киевский генерал Игорь Романенко.

Некоторое время назад был обнародован рейтинг сильнейших армий Европы и мира. Авторы исследования, подготовленного одной из зарубежных аналитических компаний, поставили ВСУ на 29 место на планете. Как отметил Игорь Романенко, на момент начала боевых действий на востоке страны украинская армия «была где-то в пятом десятке» по причине того, что Киев тратил недостаточно денег на нужды обороны. До конфликта на данную сферу выделялось около 1% ВВП, в настоящее время – 2,5%, процитировал Романенко сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что армия самопровозглашенной ДНР опубликовала видеокадры, на которых запечатлен воздушный удар украинских военных по территории республики.