Порошенко рассказал, в чем заключаются "сила и мощь" украинского народа
9 ноября 2018, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко в пятницу, 9 ноября, рассказал, в чем заключаются сила и успех народа его страны. По словам политика, речь идет не только о мощной армии и развитой экономике.
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Петр Порошенко заявил, что сила украинского народа также заключается в книгах, кино, музыке, песнях и, главное, в языке, передает сегодня днем РИА "Новости". По словам президента Украины, именно родной язык составляет "сущность идентичности" страны.
Отметим, что сегодня на украинской территории отмечается День письменности и речи. Таким способом глава Украины поздравил граждан.
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