Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Австрии

Представитель Минобороны Австрии заявил, что на территории страны задержали экс-полковника австрийских вооруженных сил. Согласно последним данным, он подозревается в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что задержанный должен был собирать данные об австрийских ВВС, миграционном кризисе и артиллерийских системах. Как сообщает Kronen Zeitung, бывший полковник также выяснял информацию о высокопоставленных австрийских военнослужащих. Источник утверждает, что он каждые две недели связывался с человеком по имени "Юрий", который якобы представлял российскую сторону.

Не исключено, что человек, о котором идет речь, начал работать на Москву еще в 1990-е годы. За свою деятельность он получил 300 тыс. евро.