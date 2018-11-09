Стала известна вероятная стратегия быстрой победы США над Россией в случае войны
9 ноября 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
В случае военного столкновения с Россией США собираются претворить в жизнь стратегию «Быстрого глобального удара» (БГУ). Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад появился в отечественной блогосфере.
Канал «Русская семерка» в «Яндекс. Дзен» пишет, что концепция БГУ подразумевает быстрый разгром противника. С этой целью американская сторона планирует атаковать врага боеголовками с неядерным оснащением. Ракеты будут запускаться с платформ, которые расположены на суше и море, а также с околоземной орбиты. Кроме того, США намерены использовать авианосные ударные группы.
Предполагается, что на государство, ставшее объектом БГУ, массированная атака со стороны Соединенных Штатов окажет шокирующее действие. В Вашингтоне рассчитывают, что противник сдастся в течение часа после начала боевых действий, говорится в процитированном материале.
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