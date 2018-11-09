В посольстве России прокомментировали новые санкции США
9 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Представители российского посольства в США в пятницу высказались о новых американских санкциях. В дипмиссии отметили, что перестали понимать конечную цель ограничений, которые вводит Вашингтон.
В посольстве РФ уточнили, что власти Соединенных Штатов продолжают "в дежурном режиме" вводить санкции. Ранее Вашингтон обещал делать это каждые один-два месяца, передает Газета.Ru. Именно поэтому российская сторона ожидает очередной "раунд" ограничений примерно к Новому году.
Сотрудники дипмиссии также считают, что санатории, попавшие под новые санкции США, могут ввести спецпредложения для американских туристов.
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