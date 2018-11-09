//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

В посольстве России прокомментировали новые санкции США

9 ноября 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

В посольстве России прокомментировали новые санкции США
фото: pixabay.com

Представители российского посольства в США в пятницу высказались о новых американских санкциях. В дипмиссии отметили, что перестали понимать конечную цель ограничений, которые вводит Вашингтон.

Соединенные Штаты ввели новые санкции

Соединенные Штаты ввели новые санкции

В посольстве РФ уточнили, что власти Соединенных Штатов продолжают "в дежурном режиме" вводить санкции. Ранее Вашингтон обещал делать это каждые один-два месяца, передает Газета.Ru. Именно поэтому российская сторона ожидает очередной "раунд" ограничений примерно к Новому году.

Сотрудники дипмиссии также считают, что санатории, попавшие под новые санкции США, могут ввести спецпредложения для американских туристов.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//В мире

Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине

Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине

Петр Порошенко развязывает православную войну на Украине ради сохранения своего поста. Такую точку зрения некоторое время назад высказал блогер Александр Горный, которого процитировали российские интернет-СМИ.

//Политика

Стали известны имена людей и названия фирм, попавших под новые санкции США

Стали известны имена людей и названия фирм, попавших под новые санкции США

Американское министерство финансов официально сообщило, что власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.

//В мире

Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Австрии

Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Австрии

Представитель Минобороны Австрии заявил, что на территории страны задержали экс-полковника австрийских вооруженных сил. Согласно последним данным, он подозревается в шпионаже в пользу России.

//Новости СМИ2

//В мире

США намерены выделить на развитие экономики Грузии 18,5 млн долларов

США намерены выделить на развитие экономики Грузии 18,5 млн долларов

Власти США планируют выделить 18,5 млн долларов на развитие экономики Грузии. Согласно последней информации, вышеуказанные средства будут направлены неправительственным организациям страны.

//Экономика

Госдума нашла способ борьбы с неплательщиками налогов на недвижимость

Госдума нашла способ борьбы с неплательщиками налогов на недвижимость

В Госдуме планируют принять поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся сделок с недвижимостью.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Литва решила поддержать однополые браки. Официально!

Литва решила поддержать однополые браки. Официально!

До ноября нынешнего года в законодательстве Литвы не было ссылки на то, что данное государство официально признает однополые браки. Например, три года назад, Литва не предоставила вид на жительство белорусу, заключившему брак с литовцем в Дании. Но нынче все изменилось

//Наука

Рождественские мелодии вгоняют людей в стресс, заявили ученые

Рождественские мелодии вгоняют людей в стресс, заявили ученые

Праздничные рождественские мелодии плохо влияют на здоровье. Они вызывают настоящий стресс и заставляют людей тратить больше денег, заявили американские ученые по итогам проведенного исследования.

//Метеоновости

Синоптики предупреждают москвичей о грядущем похолодании

Синоптики предупреждают москвичей о грядущем похолодании

Специалисты предупреждают жителей столичного региона, что к концу недели в Москве под влиянием холодного антициклона начнется похолодание. Давление будет высоким, близким к рекордным показателям.

//Культура

Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"

Ефремов прокомментировал призыв лишить его звания "Заслуженного артиста"

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что в нашей стране надо лишать званий "заслуженный артист РФ" артистов, позволяющих нелицеприятные высказывания в адрес России.

//В мире

Глава МИД Австрии отменила предстоящий визит в Россию

Глава МИД Австрии отменила предстоящий визит в Россию

Из-за разразившегося в Австрии «шпионского скандала» министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря текущего года визит в Россию, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

//Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в одном из колледжей Ногинска

Конфликт со стрельбой произошел в одном из колледжей Ногинска

В четверг, 8 ноября, в одном из колледжей Ногинска произошел конфликт со стрельбой. Посторонний молодой человек пришел в учебное заведение с пневматическим оружием и поссорился с охранником.

//Новости партнеров

//Общество

«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ

«Пророчество Нострадамуса» о начале Третьей мировой в 2018 году выложили СМИ

До конца текущего года на Земле должен начаться новый глобальный конфликт. Об этом говорится в опубликованном СМИ пророчестве, которое приписывается французскому астрологу и алхимику Нострадамусу.

//Шоу-бизнес

Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников

Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников

Известная актриса Ингеборга Дапкунайте, которой в январе исполнится 56 лет, поразила поклонников своим юным видом и стройностью. Точеная фигура и изящество артистки привели фанатов в восторг.

//В мире

ЧП из-за непогоды введено в 11 областях Италии

ЧП из-за непогоды введено в 11 областях Италии

В одиннадцати областях Италии введено чрезвычайное положение из-за непогоды. В итальянском правительстве отметили, что речь идет о регионах страны, которые сильнее других пострадали от дождей.

//Наука

Люди без отпечатков пальцев озадачили ученых и дактилоскопистов

Люди без отпечатков пальцев озадачили ученых и дактилоскопистов

Известно, что каждый человек на планете имеет уникальные отпечатки пальцев. Поэтому ученые были сильно удивлены, встретив несколько семей, члены которых имеют совершенно гладкие подушечки пальцев.

//Армия

«Мертвая рука» не спасет Россию от американских ракет, признал эксперт

«Мертвая рука» не спасет Россию от американских ракет, признал эксперт

У России нет эффективного ответа на случай, если американцы начнут размещать свои ракеты средней дальности в Европе, заявил генерал-полковник Виктор Есин, бывший начальник Главного штаба РВСН.

//Происшествия

В Петербурге в ходе ДТП со "скорой" и мусоровозом пострадали три человека

В Петербурге в ходе ДТП со "скорой" и мусоровозом пострадали три человека

В Санкт-Петербурге три человека пострадали в ходе аварии с участием "скорой помощи" и мусоровоза. Происшествие случилось минувшей ночью у дома номер 38, расположенного на улице Кораблестроителей.

//Происшествия

В Москве неизвестные избили пенсионера и забрали у него 20 млн рублей

В Москве неизвестные избили пенсионера и забрали у него 20 млн рублей

Утром в пятницу, 9 ноября, стало известно, что у московского пенсионера отобрали сумку с 20 миллионами рублей. Происшествие случилось у жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте в столице.

//В мире

Пушков оценил заявление генсека Совета Европы об угрозе Ruxit

Пушков оценил заявление генсека Совета Европы об угрозе Ruxit

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека Совета Европе Ягланда, который заявил, что России лучше остаться в организации, а иначе в стране ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Накануне вечером на трассе в Волгоградской области перевернулся автобус, совершавший рейс из Елани в Камышин. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе – молодая беременная девушка.

//Общество

Продолжается социальное расслоение и снижение доходов в России

Продолжается социальное расслоение и снижение доходов в России

Популистское заявление министра труда Максима Топилина о беспрецедентном росте зарплат в 2018 году, которое подняли на смех все кому не лень, больше не повторится в 2019 году. Потому что собственно расти зарплаты и доходы граждан уже не будут ни в частном секторе, ни в бюджетном.

//Культура

Александра Пахмутова сегодня празднует день рождения

Александра Пахмутова сегодня празднует день рождения

Композитор Александра Пахмутова в пятницу, 9 ноября, празднует день рождения. Деятеля культуры поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин, который назвал ее песни национальным достоянием.

//В мире

Стала известна вероятная стратегия быстрой победы США над Россией в случае войны

Стала известна вероятная стратегия быстрой победы США над Россией в случае войны

В случае военного столкновения с Россией США собираются претворить в жизнь стратегию «Быстрого глобального удара» (БГУ). Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад появился в блогосфере.

//Общество

Скоро в России появится новая профессия

Скоро в России появится новая профессия

В России в скором времени появится принципиально новая профессия. Согласно последней информации, деятельность специалистов будет напрямую связана с помощью пожилым людям в сфере цифровых ресурсов.

//В мире

Генсек Совета Европы рассказал о последствиях выхода России из организации

Генсек Совета Европы рассказал о последствиях выхода России из организации

России лучше заплатить взносы и остаться в организации, считает Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, иначе в стране резко ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.

//Новости Redtram

//Общество

Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет

Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет

Возраст обращающихся в клиники за абортом женщин шокирующе снизился до 12-15 лет. По статистике, каждый пятый аборт в России делают несовершеннолетние девочки до 18 лет. Либо общество начинает стремительно взрослеть как в XIX веке, когда замуж отдавали в 13-14 лет, либо это общество параллельно стремительно деградирует.

//В мире

В посольстве России прокомментировали новые санкции США

В посольстве России прокомментировали новые санкции США

Представители российского посольства в США в пятницу высказались о новых американских санкциях. В дипмиссии отметили, что перестали понимать конечную цель ограничений, которые вводит Вашингтон.

//Культура

Ушел из жизни один из самых ярких актеров "Ералаша"

Ушел из жизни один из самых ярких актеров "Ералаша"

Сегодня стало известно о кончине одного из самых ярких актеров юмористического киножурнала "Ералаш". Согласно последней информации, любимец детей и подростков ушел из жизни в возрасте 54 лет.

//В мире

Армия ДНР опубликовала кадры бомбардировки непризнанной республики дроном ВСУ

Армия ДНР опубликовала кадры бомбардировки непризнанной республики дроном ВСУ

Армия самопровозглашенной ДНР обнародовала видео бомбардировки украинским беспилотником территории республики. Запись попала в распоряжение ополченцев после того, как они сбили летательный аппарат.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на конец недели

Синоптики рассказали о погоде в Москве на конец недели

В пятницу, 9 ноября, в российской столице будет переменная облачность с небольшими кратковременными осадками и слабым ветром. Местами возможен снег, прогнозируют специалисты метеослужбы.

//В мире

Лесной пожар практически полностью уничтожил город в Калифорнии

Лесной пожар практически полностью уничтожил город в Калифорнии

На севере Калифорнии целый город был фактически уничтожен лесным пожаром. Согласно последней информации источников, речь идет о Парадайсе, 27 тысяч жителей которого было ранее эвакуированы.

//Экономика

Россияне начнут платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

Россияне начнут платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом (автомобилем или поездом) физическими лицами для личных целей на территорию стран ЕАЭС будет снижен в три раза.

//Общество

В России могут изменить правила техосмотра

В России могут изменить правила техосмотра

В России в будущем могут изменить правила техосмотра машин. Согласно последней информации источников, новая система будет привязана к километрам, которые преодолел автомобиль, а также авариям.

//Наука

Ученые предупреждают: сон не в полной темноте может быть опасен

Ученые предупреждают: сон не в полной темноте может быть опасен

Ученые предупреждают, что сон не в полной темноте может быть очень опасен. Оказалось, что особенно от "неправильного" сна страдают жители крупных городов, где даже ночью работает уличное освещение.

//Спорт

"Бордо”и "Зенит” разошлись миром 1:1

"Бордо”и "Зенит” разошлись миром 1:1

В четверг, 8 ноября на стадионе “Матмут-Атлантик” (Бордо, Франция) начался матч 4-го тура Лиги Европы между французским “Бордо” и питерским «Зенитом» Главный арбитр: Харальд Лехнер (Австрия).

//Наука

Ученые обнаружили в Сибири самую полезную в мире рыбу

Ученые обнаружили в Сибири самую полезную в мире рыбу

Боганидский голец, обитающий в арктической зоне Сибири, оказался абсолютным рекордсменом по содержанию полезных для человека полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3, заявили ученые.

//В мире

Депутат Верховной рады заявил, что граждан Украины "держат за дурачков"

Депутат Верховной рады заявил, что граждан Украины "держат за дурачков"

Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что власти Украины "держат за дурачков" жителей страны. По словам политика, сейчас разыгрывается спектакль с отставкой генпрокурора Юрия Луценко.

//В мире

В Раде предложили ввести мораторий на приход зимы

В Раде предложили ввести мораторий на приход зимы

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения и предложил запретить зиму.

//В мире

WSJ: Россия "выиграла" благодаря санкциям США против Ирана

WSJ: Россия "выиграла" благодаря санкциям США против Ирана

Сотрудники американского издания Wall Street Journal в минувший четверг заявили, что России удалось "выиграть" благодаря санкциям, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Ирана.

//Спорт

«Спартак» вырвал победу у «Рейнджерса» со счетом 4:3

«Спартак» вырвал победу у «Рейнджерса» со счетом 4:3

8-го ноября в четвертой игре Лиги Европы встретились «Спартак» и «Рейнджерс». Игра началась атакой шотландцев, плотным зонным прессингом, но москвичи стремяться установить контроль за мячом...

//Непознанное

В Небраске во время грозы на видео попал торпедообразный НЛО

В Небраске во время грозы на видео попал торпедообразный НЛО

В американском штате Небраска водитель во время грозы запечатлел на видео огромный темный объект, прорезающий тучи и оставляющий за собой темный след. По форме НЛО напоминал сигару или торпеду.

//Политика

В Крыму выразили благодарность США за рекламу санаториев

В Крыму выразили благодарность США за рекламу санаториев

Попадание трех крымских санаториев в санкционный список США будет неплохой международной рекламой и оценкой качества, считает глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

//Культура

Федор Добронравов опубликовал фото с внучкой

Федор Добронравов опубликовал фото с внучкой

Популярный актер, звезда сериала "Сваты" очень редко публикует в Instagram фотографии младшего поколения своей семьи. Но недавно он разместил трогательное фото с подросшей младшей внучкой.

//Хайтек

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг сразу в нескольких странах мира, начиная с шести вечера по московскому времени. Пользователи жалуются на многочисленные сбои.

//Здоровье

Частые перемены настроения могут свидетельствовать о шизофрении

Частые перемены настроения могут свидетельствовать о шизофрении

Перемены настроения могут свидетельствовать о серьезном психическом заболевании. Как предупреждают специалисты, от частых перепадов настроения страдают люди, подверженные шизофрении.

//В мире

Трамп уволил генпрокурора США

Трамп уволил генпрокурора США

Глава Вашингтона Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Соединенных штатов Америки Джеффа Сешнса. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Twitter.

//Культура

Опубликованы последние прижизненные фото Николая Караченцова

Опубликованы последние прижизненные фото Николая Караченцова

За день до того, как появилось известие о смерти Николая Караченцова, к нему в больницу приезжали родные - сын Андрей, его жена Ирина и внуки. Последнее фото Николая Петровича опубликовала его внучка Янина.

//Общество

Свердловскую экс-чиновницу исключили из политсовета партии

Свердловскую экс-чиновницу исключили из политсовета партии

Главу департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, отстраненную от должности после скандального заявления, исключили из политсовета регионального отделения партии ЕР.

//Политика

Соединенные Штаты ввели новые санкции

Соединенные Штаты ввели новые санкции

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе.

//Политика

Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»

Пушков посоветовал Польше оставить в покое «Северный поток-2»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что Польша заключила контракт о поставках американского газа.

//Политика

США допускают возможность введения санкций в отношении "Северного потока-2"

США допускают возможность введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Глава Минэнерго США Рик Перри заявил после встречи с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским в четверг в Варшаве, что Вашингтон сохраняет возможность введения санкций против "Северного потока-2".

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры