Армия ДНР опубликовала кадры бомбардировки непризнанной республики дроном ВСУ

Армия самопровозглашенной ДНР обнародовала видео бомбардировки украинским беспилотником территории республики. Запись попала в распоряжение ополченцев после того, как они сбили дрон.

Воздушный удар, о котором идет речь, произошел в минувшую среду, летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпасы на поселок Минеральное. В результате пострадал один из жителей данного населенного пункта.

Как отметил на брифинге для представителей прессы спикер Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, геноцид гражданского населения Донбасса киевскими силовиками становится все более изощренным. Безсонов призвал ОБСЕ и правозащитников остановить убийство жителей республики украинской стороной.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута назвал обязательное условие прекращения конфликта между ВСУ и ополченцами.