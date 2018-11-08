Нетрезвый боец ВСУ расстрелял сослуживцев на Донбассе

Военнослужащий одной из бригад ВСУ в ходе перебранки открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как стало известно, в результате были ранены двое украинских военнослужащих. Ссора произошла в районе населенного пункта Крымское между бойцами ВСУ, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В разгаре перепалки один из украинцев схватился за оружие и выстелил несколько раз по своим сослуживцам, рассказал подполковник на брифинге в ЛИЦ. Двое бойцов получили ранения различной степени тяжести.