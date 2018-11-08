FAA: Проблемы Boeing 737 Max могут коснуться 246 самолетов во всем мире

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило, что проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 машин по всему миру. FAA предупредило местных перевозчиков и авиационные власти стран, использующих Boeing 737 Max. Компания Boeing предупредит авиакомпании об опасности новых самолетов 737 Max

Проблема с датчиками касается 246 самолетов по всему миру, включая 45 из числа Southwest, American (Airlines) и United.

Компания Boeing распространила инструкцию для экипажей о потенциальных ошибках поступающих данных при передаче с угла атаки. В ней говорится, что горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолета, что приводит к сложностям в управлении воздушным судном и оно может уйти в пике.

Несколько российских авиакомпаний планировали возможность покупки Boeing 737 Max, - сообщает РИА Новости.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщило, что из-за ошибочных показателей системы мониторинга полета самолеты Boeing 737 Max могут сорваться в крутое пике.

Предупреждение основано на предварительных результатах исследования аварии с участием нового самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии.