//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актрису «Кухни» раскритиковали за откровенное фото в соцсети
- Актрису Екатерину Климову приняли за девушку-студентку
- Пугачева показала подросших Лизу и Гарри
- Екатерина Стриженова сообщила, что "уменьшилась на один размер"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт объяснил смысл заявления Порошенко о РПЦ на Украине
7 ноября 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал слова Петра Порошенко, заявившего, что все представители РПЦ должны покинуть Украину и вернуться в Россию.
«Это очередное предвыборное заявление. К нему не стоит прислушиваться уже хотя бы потому, что на Украине нет РПЦ. Когда Порошенко говорит о РПЦ, он имеет в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая с Украины никуда не денется и не переедет. Она полностью автономна и самоуправляема, у нее там миллионы прихожан», - пояснил Ростислав Ищенко.
Эксперт также отметил, что это заявление действующего украинского президента продиктовано его стремлением разогреть радикальный настрой перед выборами, чтобы заручиться поддержкой украинских националистов.
«Это нужно для того, чтобы представители радикальных националистических групп почувствовали в Порошенко своего и поддержали его на выборах. Причем Порошенко интересуют не столько голоса, сколько силовая поддержка», - приводит RT мнение эксперта.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
«Норд» будет повторно выставлен на торги, заявили на Украине
//В мире
Песков: Россия не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира
//Новости СМИ2
СКР проверит колонию, в которой отбывает наказание и пирует член банды Цапка
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Общество
Лишь в 20% школ Крыма есть охрана, отвечающая требованиям безопасности
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Депутаты Верховной рады написали письмо Путину в стиле запорожцев
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
На обеспечение безопасности детских учреждений Крыма требуются миллиарды рублей
//Общество
Житомирские десантники не смогли решить, кто пойдет за новой бутылкой самогона
//Общество
//В мире
Защитники непризнанной ДНР смогли ликвидировать известного снайпера-морпеха ВСУ
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//В мире
Союз вкладчиков – за создание рабочей группы с участием правительства и ЦБ
//Общество
Екатерина Стриженова сообщила, что "уменьшилась на один размер"
//Общество
На Донбассе возмутились заявлениями российского сенатора Пушкова
//В мире
В Испании эвакуировали второй за день вокзал после сообщения о бомбе
//Политика
Политолог: "Трамп не укрепил свои позиции, а лишь сохранил их"
//Общество
Украинские СМИ пытаются раскачать ситуацию в ДНР перед выборами
//Общество
Россию признали беззащитной в ядерной войне с Америкой после ее отказа от ДРСМД
Суд оштрафовал москвича, устроившего дебош в самолете, на 320 тысяч рублей
//В мире
Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю