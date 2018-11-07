Эксперт объяснил смысл заявления Порошенко о РПЦ на Украине

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал слова Петра Порошенко, заявившего, что все представители РПЦ должны покинуть Украину и вернуться в Россию. Порошенко: РПЦ нечего делать на территории Украины

«Это очередное предвыборное заявление. К нему не стоит прислушиваться уже хотя бы потому, что на Украине нет РПЦ. Когда Порошенко говорит о РПЦ, он имеет в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая с Украины никуда не денется и не переедет. Она полностью автономна и самоуправляема, у нее там миллионы прихожан», - пояснил Ростислав Ищенко.

Эксперт также отметил, что это заявление действующего украинского президента продиктовано его стремлением разогреть радикальный настрой перед выборами, чтобы заручиться поддержкой украинских националистов.

«Это нужно для того, чтобы представители радикальных националистических групп почувствовали в Порошенко своего и поддержали его на выборах. Причем Порошенко интересуют не столько голоса, сколько силовая поддержка», - приводит RT мнение эксперта.