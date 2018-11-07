В Испании эвакуировали второй за день вокзал после сообщения о бомбе

В Испании провели эвакуацию второго за день железнодорожного вокзала. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о вокзале Аточа, который расположен в центре Мадрида.

В правоохранительные органы поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы находится в помещении. Движение поездов было приостановлено, людей вывели на улицу, сообщает издание ABC. Руководство вокзала пока не комментирует случившееся.

Напомним, ранее сегодня появились данные о бомбе на вокзале Сантс в Барселоне. Местность тщательно проверили, после чего движение поездов вошло в график.