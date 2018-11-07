СМИ: Из украинской армии сбежали свыше 30 тысяч военнослужащих

Из украинской армии в период с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года сбежали свыше 30 тысяч военнослужащих. Доклад о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны (ВСУ) сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Армия ДНР узнала о новом «чудо-оружии» военных Украины для атак по Донбассу

Общая численность ВСУ Украины составляет примерно 200 тысяч человек. За четыре года из армии Украины сбежали 33 798 военнослужащих, и многие прихватили оружие. Дезертиров ищут и ловят. Но задержали беглецов из ВСУ мало.

Выдержки из доклада военного прокурора имеются в распоряжении «Известий». Среди 33 798 тысяч - как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов.

В Верховной раде отмечают, что морально-нравственное состояние украинской армии вызывает большие опасения.