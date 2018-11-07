Совфед: США по итогам выборов разделятся на два лагеря
7 ноября 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сделал утром в среду, 7 ноября, важное заявление. По мнению политика, Соединенные Штаты Америки после выборов разделятся на два лагеря.
Джабаров подчеркнул, что о расколе говорят предварительные результаты выборов и добавил, что республиканское большинство в Сенате позволит действующему президенту США Дональду Трампу избежать импичмента.
Сенатор также с сожалением заметил, что Вашингтон, несмотря на разногласия в Конгрессе, продолжает развивать линию антироссийских санкций. Однако, по мнению Джабарова, это не окажет никакого влияния на политику Москвы, сообщает сегодня РИА "Новости".
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