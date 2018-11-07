Глава Евросовета сообщил об угрозе выхода Польши из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша близка к выходу из Евросоюза из-за серьезного конфликта с Брюсселем. Он убежден, что польским политикам следует найти общий язык с руководством ЕС.

По мнению Туска, лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский в настоящий момент буквально "балансирует на грани" и способен допустить простейшую ошибку, которая в конечном итоге приведет к выходу страны из Европейского союза, передает британское издание Express.

Председатель Евросовета признался, что сложившаяся ситуация является по-настоящему серьезной и выразил надежду на то, что сложный этап скоро будет пройден.