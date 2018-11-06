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Грызлов: Украина наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе
6 ноября 2018, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]
Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе.
ВСУ применяет не только стрелковое оружие, но и минометы калибра 82 и 120 миллиметров, БМП, заявил Грызлов на переговорах в Минске. Он подчеркнул, что Украина вот уже почти 4 года продолжает игнорировать минские соглашения и отказывается от политического урегулирования конфликта в Донбассе.
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