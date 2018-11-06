Австралиец на спор съел слизня и умер

Австралийский регбист Сэм Баллард скончался от заболевания, полученного из-за съеденного им восемь лет назад садового слизня. Паразиты нанесли повреждения мозгу, мужчина впал в кому.

В 2010 году парень поспорил с друзьями, что сможет проглотить слизня, и сделал это. Спустя какое-то время Сэм почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли.

Врачи обнаружили, что юноша заразился паразитом - нематодой Angiostrongylus cantonensis, - который попал в его организм вместе со слизнем.

Больше года Баллард провел в коме, а в течение остальных 7 лет был парализован.