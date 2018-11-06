Госдума советует европейцам исключить США из НАТО

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предложил странам Европы исключить Соединенные Штаты Америки из НАТО, а не создавать "общеевропейскую армию" по совету президента Франции.

Политик отметил, что все страны Западной и Восточной Европы состоят в "псевдооборонительном" Североатлантическом альянсе. По мнению Красова, проще для европейцев будет исключить из НАТО США, поскольку эта страна нестабильна, передает во вторник, 6 ноября, РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня Эммануэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 призвал создать "общеевропейскую армию", которая была бы независимой от Соединенных Штатов Америки.