Оглашен прогноз о новом госперевороте на Украине после переизбрания Порошенко

В случае победы Петра Порошенко на намеченных на будущую весну президентских выборах на Украине может произойти новый государственный переворот. Такой прогноз озвучил Сергей Гайдай, киевский политтехнолог.

По словам аналитика, после переизбрания Порошенко на пост главы государства в стране станет возможен новый Майдан. Если бы политик был моральным человеком, он, видя данную опасность, пожалел бы Украину и отказался выдвигаться на второй срок, отметил Гайдай.

Эксперт добавил, что уход из власти грозит действующему президенту потерей бизнес-активов и уголовным преследованием. В случае такого развития событий Порошенко придется перебраться на постоянное место жительство в испанскую Марбелью, где находится его имение, процитировал Гайдая «ПолитНавигатор».

В феврале 2014 года в Киеве произошел госпереворот. Свергнутый президент Виктор Янукович был вынужден сбежать в Россию.