Российскую армию признали сильнейшей в Европе

Вооруженные силы России возглавили рейтинг 25 сильнейших армий Европы. Количество техники, военнослужащих и затрат на оборону в каждой стране сравнивало издание Business Insider.

По данным СМИ, у нашего государства имеется более 3,5 млн военных, почти 4 тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и более 350 кораблей. Оборонный бюджет оценивается в $47 млрд.

После России идут Франция, Великобритания. Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция.

На 10 месте составители рейтинга сильнейших армий Европы расположили Украину с оборонным бюджетом в 4,88 млрд долларов и армией с 1,1 млн человек личного состава. Кроме этого Украина имеет 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 истребители.