Российскую армию признали сильнейшей в Европе
5 ноября 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы России возглавили рейтинг 25 сильнейших армий Европы. Количество техники, военнослужащих и затрат на оборону в каждой стране сравнивало издание Business Insider.
По данным СМИ, у нашего государства имеется более 3,5 млн военных, почти 4 тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и более 350 кораблей. Оборонный бюджет оценивается в $47 млрд.
После России идут Франция, Великобритания. Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция.
На 10 месте составители рейтинга сильнейших армий Европы расположили Украину с оборонным бюджетом в 4,88 млрд долларов и армией с 1,1 млн человек личного состава. Кроме этого Украина имеет 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, из которых 29 истребители.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес