Последствия новой воздушной атаки военных Украины против ДНР попали на видео

В сети опубликовали видео с последствиями нового удара украинской беспилотной авиации по ДНР. На месте происшествия побывали представители пресс-службы армии республики.

Один из дронов, имеющихся в распоряжении Вооруженных сил Украины, атаковал поселок Старомихайловка. В результате сброса аппаратом боеприпаса ВОГ-17 загорелась крыша жилого дома, расположенного на территории населенного пункта.

Ополченец с позывным «Горняк» рассказал военным корреспондентам, что данный инцидент не первый за последнее время. По словам защитника непризнанной республики, противник прикрепляет к своим беспилотникам несколько видов снарядов. В их числе теннисные мячи с фосфором.

Ранее в понедельник сообщалось, что покинувший миссию ОБСЕ на востоке Украины Александр Хуг назвал способ прекратить страдания жителей Донбасса.