Назван способ пресечь страдания жителей охваченного гражданской войной Донбасса

Александр Хуг, бывший сотрудник миссии ОБСЕ, работающей в зоне боевых действий на востоке Украины, рассказал, как можно прекратить страдания местных жителей. Заявление швейцарского юриста процитировали российские интернет-СМИ.

Хуг отметил, что страдания донбассовцев прекратятся тогда, когда стороны, подписавшиеся под заключенными в Минске соглашениями о перемирии, начнут выполнять свои обещания. Экс-сотрудник миссии ОБСЕ добавил, что в настоящее время Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей. Такой подход не работает, привел слова Александра Хуга сайт «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине обнародовали информацию о погибших участниках военной операции Киева в Донбассе в октябре. В списке 14 силовиков, шесть из них были ликвидированы снайперами ополчения.