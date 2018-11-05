Илон Маск показал пугающе длинный скоростной тоннель под Лос-Анжелесом изнутри
5 ноября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на днях продемонстрировал скоростной тоннель под Лос-Анджелесом изнутри. Предприниматель лично проехался по всей длине и рассказал о своих впечатлениях.
Миллиардер заявил, что тоннель является пугающе длинным и показал видеозапись, подтверждающую его слова. Он также отметил, что открытие данной линии запланировано на 10 декабря текущего года, передает URA.RU.
Ранее на своей страничке в социальной сети Twitter бизнесмен рассказывал, что автомобили смогут двигаться по тоннелю со скоростью 200 километров в час. Они будут установлены на специальной платформе. Время в пути от Вествуда до Лос-Анджелеса займет всего пять минут.
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