Илон Маск показал пугающе длинный скоростной тоннель под Лос-Анжелесом изнутри

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на днях продемонстрировал скоростной тоннель под Лос-Анджелесом изнутри. Предприниматель лично проехался по всей длине и рассказал о своих впечатлениях.

Миллиардер заявил, что тоннель является пугающе длинным и показал видеозапись, подтверждающую его слова. Он также отметил, что открытие данной линии запланировано на 10 декабря текущего года, передает URA.RU.

Ранее на своей страничке в социальной сети Twitter бизнесмен рассказывал, что автомобили смогут двигаться по тоннелю со скоростью 200 километров в час. Они будут установлены на специальной платформе. Время в пути от Вествуда до Лос-Анджелеса займет всего пять минут.