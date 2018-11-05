Запад призвал Сербию снизить активность по вопросу Косова
5 ноября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Запад требует отказа сербской стороны от дипломатических усилий по борьбе с признанием независимости автономного района Косово.
«Албанская сторона жалуется на меня западникам, и Запад требует прекратить это. Видите ли, это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу с Приштиной. В то же время их лоббирование за новые признания независимости и за членства Косова в международных организациях – это нормально», - заявил Дачич в интервью белградской газете.
Ранее стало известно, что свое решение о признании независимости самопровозглашенной республики Косово отозвала Гренада. До этого аналогичным образом поступила Доминиканская республика и еще семь государств. Данные о количестве стран, признавших независимость Косова, разнятся. Россия, Сербия, Китай и ряд других государств не признают независимость этого региона, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес