Гренада отозвала свое решение о признании независимости Косова

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич подтвердил информацию о том, что Гренада стала девятой страной, которая отозвала свое признание независимости автономного сербского края Косово.

«Правительство Гренады после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косова, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины», - говорится в ноте, присланной из Гренады в МИД Сербии.

«Гренада стала девятой страной, которая отменила все предыдущие решения по вопросу статуса Косова, имеющие отношение к признанию Косова независимым государством», - прокомментировал эту информацию Ивица Дачич.

В текущем году независимость Косова признал Барбадос. Зато отозвали решения о признании независимости Косова Доминиканская республика, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея и Лесото, сообщает ТАСС.