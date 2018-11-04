Десятки тысяч вооруженных мигрантов‍ прорываются в ЕС

По данным австрийских правоохранительных органов, более 20 тысяч вооруженных мигрантов из стран Африки и ближнего Востока угрожают прорваться через боснийско-хорватскую границу в ближайшее время.

На боснийско-хорватской границе скопились десятки тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. И это вовсе не сирийские беженцы. Эти люди в большинстве своем – пакистанцы, иранцы, алжирцы, марокканцы. Практически все они вооружены холодным оружием.

«Хорваты прикладывают все усилия для самостоятельного противостояния этой ситуации. Они разместили специальные подразделения на границе. Сейчас едут другие мигранты. Это не семьи, женщин и детей там почти нет. 95% - это молодые мужчины, вооруженные ножами», - рассказали в департаменте миграции МВД Австрии.

Обстановка на боснийско-хорватской границе обострилась в конце октября, когда группа мигрантов совершила первую попытку прорыва на территорию Хорватии. Тогда в столкновениях пострадали пять хорватских полицейских. В ближайшее время возможна новая попытка прорыва. мигранты намерены попасть в Германию или скандинавские страны, создавшие для них наилучшие условия, сообщает ТАСС.