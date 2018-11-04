Чиновница Херсонского горсовета, в которую плеснули кислотой, скончалась
4 ноября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую минувшим летом облили кислотой, скончалась. Соответствующую информацию в воскресенье предоставили ее друзья.
Источники сообщают, что женщина умерла в больнице, однако никаких дополнительных данных пока не поступало, передает 4 ноября РИА "Новости".
Напомним, летом неизвестный злоумышленник выплеснул на сотрудницу горсовета Херсона концентрированную серную кислоту. Екатерина Гандзюк получила серьезные ожоги и была доставлена в медучреждение. Были задержаны шесть подозреваемых в совершении нападения, впоследствии суд арестовал четверых.
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