Чиновница Херсонского горсовета, в которую плеснули кислотой, скончалась

Сегодня стало известно, что чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую минувшим летом облили кислотой, скончалась. Соответствующую информацию в воскресенье предоставили ее друзья.

Источники сообщают, что женщина умерла в больнице, однако никаких дополнительных данных пока не поступало, передает 4 ноября РИА "Новости".

Напомним, летом неизвестный злоумышленник выплеснул на сотрудницу горсовета Херсона концентрированную серную кислоту. Екатерина Гандзюк получила серьезные ожоги и была доставлена в медучреждение. Были задержаны шесть подозреваемых в совершении нападения, впоследствии суд арестовал четверых.