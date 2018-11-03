Самолет-разведчик ВВС США заметили у российских границ

Самолет-разведчик ВВС США был накануне замечен вблизи российской границы. Курсируя близ границ Калининградской области, самолет находился в воздушном пространстве Польши во время разведки.

«Стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 взлетел с британской авиабазы Милденхолл и произвел разведывательный полет около российских границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши», - сообщил авиационный ресурс PlaneRadar.

В Министерстве обороны РФ отметили возросшую в последнее время активность разведывательных самолетов и беспилотников ВВС США, собирающих информацию о расположении систем ПВО в регионах проведения разведки. Однако Пентагон ответил отказом на призыв российских военных прекратить подобные действия.