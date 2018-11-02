Лавров утверждает, что Киев продолжает линию на срыв Минска-2

Утром в пятницу, 2 ноября, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, официальный Киев в настоящий момент продолжает линию на срыв Минска-2.

Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность минских соглашений

Руководитель МИД Российской Федерации подчеркнул, что Москва призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе обратить особое внимание на то, что украинская сторона нарушает свои международные обязательства, передает сегодня РИА "Новости".



Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер согласились, что альтернативы минских соглашений не существует.