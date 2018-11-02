Лавров утверждает, что Киев продолжает линию на срыв Минска-2
2 ноября 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 2 ноября, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, официальный Киев в настоящий момент продолжает линию на срыв Минска-2.
Руководитель МИД Российской Федерации подчеркнул, что Москва призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе обратить особое внимание на то, что украинская сторона нарушает свои международные обязательства, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер согласились, что альтернативы минских соглашений не существует.
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