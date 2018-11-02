Джон Болтон рассказал о "тройке тиранов" среди соседей США
2 ноября 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал "тройку тиранов" среди соседей страны. Соответствующую информацию политик предоставил в рамках своего выступления в Майами.
По словам Болтона, тиранами являются Венесуэла, Куба и Никарагуа. Он также подчеркнул, что в отношении вышеуказанных стран Белый дом намерен проводить весьма жесткую политику, а не пытаться утихомирить их, передает утром в пятницу, 2 ноября, портал "Экономика сегодня".
Джон Болтон также рассказал, с какими странами США рады поддерживать хорошие отношения: Мексика, Аргентина, Колумбия и Бразилия.
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