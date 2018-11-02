Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал "тройку тиранов" среди соседей страны. Соответствующую информацию политик предоставил в рамках своего выступления в Майами.

По словам Болтона, тиранами являются Венесуэла, Куба и Никарагуа. Он также подчеркнул, что в отношении вышеуказанных стран Белый дом намерен проводить весьма жесткую политику, а не пытаться утихомирить их, передает утром в пятницу, 2 ноября, портал "Экономика сегодня".

Джон Болтон также рассказал, с какими странами США рады поддерживать хорошие отношения: Мексика, Аргентина, Колумбия и Бразилия.