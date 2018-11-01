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Шведы массово чипируются
1 ноября 2018, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Швеции массово увлеклись биохакингом - вживлением себе под кожу чипов с персональной информацией. Как правило, это данные банковской карты, паспорта, страховки и других важных в повседневной жизни документов. Для их использования достаточно просто прислонить руку к считывателю или сканеру.
Как правило, чип размером с рисовое зёрнышко вживляется между большим и указательным пальцем. Шведы всегда относились положительно к различным инновациям, тем более если они положительно сказываются на экологической обстановке - а чипы заменяют миллионы пластиковых карт. Чипы работают с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID) и не требуют аккумуляторов. Их могут считать большинство смартфонов.
У этой массовой затеи есть, конечно, положительные стороны, уже отмеченные выше, но и опасности, которые могут вызвать катастрофу. Как считают эксперты по информационной безопасности, когда хакеры переключатся на чипированных людей будет очень сложно оперативно заблокировать огромное количество персональных данных.
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