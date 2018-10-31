Лавров: антироссийская кампания достигла беспрецедентных масштабов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на РФ сейчас оказывается мощное давление. В частности, это происходит путем введения санкций и наращивания военной активности на границе.

Дипломат отметил, что Запад пытается давить на нашу страну при помощи различных инструментов. Более того, по словам Лаврова, антироссийская информационная кампания к настоящему моменту достигла поистине беспрецедентных масштабов, передает в среду, 31 октября, РИА "Новости".

Глава МИД России уточнил, что сейчас многие наши соотечественники сталкиваются с серьезными последствиями вышеуказанных действий в странах проживания.