Основатель движения «Антифашистский караван» Давид Каккиони, посетивший Луганскую народную республику, рассказал, как остановить военное противостояние в Донбассе. Слова итальянского активиста привели российские интернет-СМИ.

Каккиони заявил, что конфликт автоматически завершиться, если непризнанные ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации, пишет news-front.info.

Кроме того, в разговоре с журналистами итальянский антифашист коснулся темы санкций, введенных Западом против Москвы в связи с украинскими событиями. Давид Каккиони отметил, что рабочие в его стране пострадали от рестриктивных мер больше, чем сама Россия.

В Донбассе пятый год продолжаются боевые действия между Вооруженными силами Украины и ополчением самопровозглашенных республик. Ранее сообщалось, что в Киеве обозначили главную задачу воюющей против ДНР и ЛНР армии.