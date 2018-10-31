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Пушков рассказал о безграничном лицемерии властей США
31 октября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на безграничное лицемерие властей США. В качестве примера политик привел высказывания экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и телеведущей Мегин Келли.
Клинтон как-то неосторожно пошутила о том, что "все афроамериканцы друг на друга похожи", и это сошло ей с рук. Однако журналистку Келли обвинили в расизме и убрали из эфира NBC фактически за те же самые слова, передает в среду утром "Экономика сегодня".
По словам Пушкова, данный пример свидетельствует о лицемерии американских властей: Хиллари Клинтон которая является любимицей политической элиты, может себе позволить говорить подобные вещи, а обычную телеведущую из-за этого увольняют.
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