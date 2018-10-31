Пушков рассказал о безграничном лицемерии властей США

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на безграничное лицемерие властей США. В качестве примера политик привел высказывания экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и телеведущей Мегин Келли.

Клинтон как-то неосторожно пошутила о том, что "все афроамериканцы друг на друга похожи", и это сошло ей с рук. Однако журналистку Келли обвинили в расизме и убрали из эфира NBC фактически за те же самые слова, передает в среду утром "Экономика сегодня".

По словам Пушкова, данный пример свидетельствует о лицемерии американских властей: Хиллари Клинтон которая является любимицей политической элиты, может себе позволить говорить подобные вещи, а обычную телеведущую из-за этого увольняют.