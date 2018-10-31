Политолог заявил о поражении Украины в гражданской войне в Донбассе
31 октября 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Украина проиграла гражданскую войну на востоке страны. С таким заявлением в эфире российского телевидения выступил политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт констатировал, что киевские власти за четыре с половиной года не смогли восстановить контроль над ДНР и ЛНР, которые занимают третью часть территорий Донецкой и Луганской областей. Неудача Украины, задействовавшей в этом конфликте все свои вооруженные силы, означает поражение государства, заявил Ростислав Ищенко на одной из программ телеканала «Россия-1».
Военное противостояние в Донбассе между ополченцами народных республик и киевскими силовиками продолжается с весны 2014 года. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политик Юрий Бойко, планирующий баллотироваться на пост президента страны, назвал четыре условия завершения боевых действий.
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