Украина проиграла гражданскую войну на востоке страны. С таким заявлением в эфире российского телевидения выступил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт констатировал, что киевские власти за четыре с половиной года не смогли восстановить контроль над ДНР и ЛНР, которые занимают третью часть территорий Донецкой и Луганской областей. Неудача Украины, задействовавшей в этом конфликте все свои вооруженные силы, означает поражение государства, заявил Ростислав Ищенко на одной из программ телеканала «Россия-1».

Военное противостояние в Донбассе между ополченцами народных республик и киевскими силовиками продолжается с весны 2014 года. Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политик Юрий Бойко, планирующий баллотироваться на пост президента страны, назвал четыре условия завершения боевых действий.