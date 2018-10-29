Сильный снегопад в Испании лишил людей электричества

Сильнейший снегопад в Испании привел к серьезным проблемам с электроснабжением. Кроме того, в стране было перекрыто большое количество дорог и железнодорожных путей, а также оказались закрыты порты.

В Государственном метеорологическом агентстве сообщили, что "оранжевый" уровень опасности ввели в Жироне, Таррагоне, Валенсии и Бургосе. Известно, что спасатели ищут одного пропавшего в Галисии, не исключено, что он упал в море из-за порывистого ветра.

Как уточняет РИА "Новости", в общей сложности из-за снегопада, ветра, дождей, тумана и низких температур повышенный уровень опасности объявили сразу в 28 провинциях Испании.