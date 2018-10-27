Появились кадры последствий землетрясения на греческом острове Закинф

В сети появились фотографии и видеозаписи последствий землетрясения на греческом острове Закинф. В ночь на пятницу, 26 октября, подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы у берегов Греции.

Эпицентр землетрясения, как сообщают специалисты, находился в 42 километрах к юго-западу от острова Закинф, а его очаг был расположен на глубине 10 километров.

По информации " Вести.Ru ", в результате случившегося на острове оказались повреждены некоторые здания, в частности, те, которые представляют культурно-историческую ценность. Ущерб был нанесен причалу в порту, а также электросети.

Известно, что после первого землетрясения возникли афтершоки. Ни один человек не пострадал.