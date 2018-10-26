Власти обманывают, население переплачивает, заявил украинский политик

Украина продолжает закупать российский газ реверсным путем через европейские страны, а киевские власти обманывают население, утверждая, что страна «слезла с российской газовой иглы», заявил Дмитрий Спивак.

Украина добывает 19 миллиардов кубометров газа ежегодно. Тогда как все население Украины потребляет за год 17 миллиардов кубометров газа. При этом страна продолжает закупать российский газ, но не напрямую у России, а реверсным путем – через европейские страны. В итоге, с учетом повышения цен, украинцы переплачивают за газ в 6 – 8 раз, утверждает украинский политик Дмитрий Спивак.

«Кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз». Эта компания является огромной аферой и финансовой прокладкой. Она сама ничего не добывает, а только вымывает деньги из страны. Она берет украинский и российский газ, бодяжит его и получает сверхприбыль», - заявил Спивак, выступая с критикой решения украинского правительства о повышении цен на газ, передает RT.