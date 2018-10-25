Президенты Путин и Трамп в Париже решат важные для мира вопросы

11 ноября в Париже в рамках мероприятия, посвящённого 100-летию окончания Первой мировой войны, планируется встреча президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Подготовка к ней уже ведётся в обеих странах.



Этому свидетельствует и недавний визит в Москву советника президента США по национальным вопросам Джона Болтона. Геополитики и международные эксперты предполагают, какая повестка дня может сложиться во время встречи Путина и Трампа. Несомненно, это вопросы ядерного оружия, войны в Сирии, ситуации на Украине, Северной Корее. Также, по мнению политологов, американцев очень волнуют взаимоотношения России и Китая, которые на фоне американских и европейских санкций стали ещё более тесными. Поэтому за океаном хотят хотя бы затормозить дальнейшее сближение России с Китаем, понимая, что разрыв отношений между этими странами уже невозможен.



Самые важные ожидания не только для России и США, но и всей планеты - что решат ведущие ядерные державы по договорам ДРСМД и СНВ, то есть будет ли остановленная Горбачёвым и Рейганом гонка ядерного вооружения снова набирать или мир может жить спокойно? Гадать на эту тему - дело неблагодарное, поскольку предыдущий опыт показывает, что президенты могут как угодно это обсуждать, а решения получаются иногда диаметрально противоположными.



Единственное, что подтверждают стороны, встреча президентов Путина и Трампа в Париже будет полноценным контактом, а не разговором "на одной ноге".



