В США допустили вероятность начала войны с Китаем‍

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес оценил вероятность возможного состояния войны с Китаем как высокую. По его прогнозам, это произойдет через 15 лет.

Об этом Ходжес заявил на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Sputnik International. По словам генерал-лейтенанта, вероятность войны не просто высока, "это неизбежно".

В связи с этим он рекомендовал Соединенным штатам Америки сосредоточиться на тихоокеанском регионе. Несмотря на это, он подчеркнул, что США остаются верными НАТО.