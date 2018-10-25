В США допустили вероятность начала войны с Китаем
25 октября 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес оценил вероятность возможного состояния войны с Китаем как высокую. По его прогнозам, это произойдет через 15 лет.
Об этом Ходжес заявил на Варшавском форуме по безопасности, сообщает Sputnik International. По словам генерал-лейтенанта, вероятность войны не просто высока, "это неизбежно".
В связи с этим он рекомендовал Соединенным штатам Америки сосредоточиться на тихоокеанском регионе. Несмотря на это, он подчеркнул, что США остаются верными НАТО.
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