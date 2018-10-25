В Киеве рассказали об угрозе для украинского рыболовства в Азовском море

В Киеве заявили, что часть промышленной акватории Азовского моря может быть потеряна для украинских рыбаков. Это произойдет, если не будет возобновлена работа украинско-российской комиссии по рыболовству, сообщил Андрей Кравченко, заместитель главы агентства рыбного хозяйства соседнего государства.

Кравченко пояснил, что на Азове действуют около 90 рыболовецких предприятий. В прошлом году они выловили и переработали более 37 тысяч тонн продукции, пишет «Независимая газета».

Ранее на текущей неделе сообщалось о попытке депутата Верховной Рады Рефата Чубарова сорвать заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства.