В Киеве рассказали об угрозе для украинского рыболовства в Азовском море
25 октября 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве заявили, что часть промышленной акватории Азовского моря может быть потеряна для украинских рыбаков. Это произойдет, если не будет возобновлена работа украинско-российской комиссии по рыболовству, сообщил Андрей Кравченко, заместитель главы агентства рыбного хозяйства соседнего государства.
Кравченко пояснил, что на Азове действуют около 90 рыболовецких предприятий. В прошлом году они выловили и переработали более 37 тысяч тонн продукции, пишет «Независимая газета».
Ранее на текущей неделе сообщалось о попытке депутата Верховной Рады Рефата Чубарова сорвать заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства.
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