СМИ узнали о разработанном в США сценарии военного отторжения Крыма от России

В Соединенных Штатах подготовили план реванша за присоединение Крыма к России в 2014 году. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Свободная пресса», бывший помощник командующего американских Сил специальных операций Чад Пиллаи разработал сценарий, который предусматривает отторжение полуострова от РФ. Данный план действий предполагает проведение в Крыму военной операции с участием спецназа США и стран, являющихся союзниками Вашингтона.

Согласно задумке Пиллаи, вторжение станет возможным, когда возникнут соответствующие условия. В частности, жители Крыма должны сами захотеть вернуться под юрисдикцию Киева, полагает эксперт.

В процитированном материале говорится, что реализация описанного замысла не является делом ближайшей перспективы. Вместе с тем автор статьи подчеркивает, что «американцы ни йоту не отступятся от задуманного».