СМИ узнали о разработанном в США сценарии военного отторжения Крыма от России
25 октября 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Соединенных Штатах подготовили план реванша за присоединение Крыма к России в 2014 году. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание «Свободная пресса», бывший помощник командующего американских Сил специальных операций Чад Пиллаи разработал сценарий, который предусматривает отторжение полуострова от РФ. Данный план действий предполагает проведение в Крыму военной операции с участием спецназа США и стран, являющихся союзниками Вашингтона.
Согласно задумке Пиллаи, вторжение станет возможным, когда возникнут соответствующие условия. В частности, жители Крыма должны сами захотеть вернуться под юрисдикцию Киева, полагает эксперт.
В процитированном материале говорится, что реализация описанного замысла не является делом ближайшей перспективы. Вместе с тем автор статьи подчеркивает, что «американцы ни йоту не отступятся от задуманного».
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