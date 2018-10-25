«Не знаю, как люди будут выживать», заявил экс-министр ЖКХ Украины

Жители Украины еще не осознали масштабов «трагедии», которую неизбежно повлечет за собой решение правительства повысить цены на газ, заявил бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.

«Я обращаюсь к людям. Если вы до сих пор не осознали масштабы обмана, цинизма и полного отсутствия логики в действиях нынешней власти, то тогда уже ни к кому не обращайтесь. Если вы продолжаете верить в какие-то требования МВФ или экономически обоснованную цену, сейчас вот эти коллеги разобьют это все», - заявил Алексей Кучеренко в украинском телеэфире.

Экс-министр ЖКХ Украины обвинил правительство в замалчивании всех деталей постановления о повышении цен на газ, а премьер-министра Владимира Гройсмана – во лжи: «Вы два года назад обещали, что цена на газ не увеличится никогда. Теперь вы говорите, что нет другого выхода». Поставщик газа может в любой момент отключить подачу топлива за долги, и украинцы останутся без тепла, пояснил Кучеренко. «Не знаю, как люди будут выживать», - приводит его слова РИА Новости.