Глава МВД Италии: болельщики ЦСКА сами виноваты в обрушении эскалатора

Вице-премьер Италии, который также является главой МВД, Маттео Сальвини заявил, что российские футбольные фанаты сами виноваты в аварии, которая произошла в минувший вторник в римском метро.

Политик заявил, что в подземке находились десятки пьяных "псевдоболельщиков ЦСКА", которые устроили настоящий хаос. Маттео Сальвини в эфире радиостанции RTL подчеркнул, что эскалаторы в столице Италии были созданы не для того, чтобы на них прыгала толпа.

Интересно, что вице-премьер при этом сообщил, что обслуживание некоторых станций метрополитена не проводилось в течение многих лет.

Напомним, в результате поломки эскалатора пострадали шестнадцать человек.