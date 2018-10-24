Трамп заявил, что заставил уважать США, введя торговые пошлины

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Америку снова зауважали в мире благодаря такому эффективному инструменту внешней политики, как активное применение торговых пошлин.

«Благодаря торговым пошлинам в американскую казну поступают и будут поступать миллиарды долларов. Это хорошо и с точки зрения переговорного процесса. Если какая-либо страна не заключит с нами честную торговую сделку, то мы введем таможенные пошлины. В любом случае будут создаваться рабочие места и предприятия. США снова уважают!», - заявил Дональд Трамп в своем твиттере.

Между тем, в мире считают, что действия США подрывают основы современной международной экономики, а от развязанной Штатами торговой войны с Китаем в конечном счете больше потеряет Вашингтон, чем Пекин, пишет «Свободная пресса».