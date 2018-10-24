Столтенберг: Россия согласилась наблюдать за учениями НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал важное заявление. По его словам, власти России и Белоруссии приняли приглашение наблюдать за грядущими учениями НАТО.

Согласно последней информации, Столтенберг приветствует решение вышеуказанных стран. Он также отметил, что учения под названием Trident Juncture должны показать, что альянс не стремится к конфронтации, однако готов при необходимости защищать своих союзников, передает RT

Напомним, 5 октября, вице-адмирал Джеймс Фогго, который является командующим 6-м флотом Военно-морских сил США, сообщал, что Россия предложение НАТО не приняла.