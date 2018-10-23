Японские телевизионные шоу: пошло, нелепо и мерзко

Шоу, которые демонстрируются на японском телевидении, представляют собой, мягко говоря, странное зрелище. Зритель будто наблюдает за пациентами психиатрической больницы.

… Три девушки игриво прикрывают грудь ладонями, а потом по очереди встают на четвереньки над игрушечными рельсами. Задача участниц: прижаться бюстом к полу при приближении пластмассового поезда. Побеждает та, молочные железы которой расположены достаточно широко для того, чтобы между ними смог проехать «товарняк».

Следующее испытание для представителей сильного пола. Двое парней целуют что-то, напоминающее своим внешним видом груди большого размера, втиснутые в обрамление. Когда ширма падает, выясняется, что это чьи-то пятые точки. Причем одна из них принадлежит мужчине.

Пошло? Нелепо? Мерзко? Конечно, да. Но почему-то многие не могут оторваться и даже готовы платить за просмотр этих программ, их рейтинг растет по всему миру. Судя по всему, зрителей восхищает способность японцев полностью раскрепоститься в кадре.

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